Росія використовує смерть патріарха Філарета для масштабних інфооперацій, – SPRAVDI
- Російські медіа використовують смерть патріарха Філарета для поширення дезінформації та мови ненависті проти України.
- Пропагандистські ресурси поширюють фейкові наративи про розкол в Україні та звинувачення в тероризмі.
Російські медіа активізували кампанію дезінформації проти України. Вони використовують смерть патріарха Філарета для поширення мови ненависті та фейків.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій (SPRAVDI).
Що відомо про російські маніпуляції інформацією?
20 – 21 березня російські ресурси, пов'язані з інформаційними операціями (FIMI), значно наростили обсяги дезінформації про Україну. За даними моніторингу, на приблизно 115 таких платформах було опубліковано близько 10,1 тисячі матеріалів – це у 1,7 раза більше, ніж у легітимних медіа.
Одним із ключових приводів для інформаційних атак стала тема нібито смерті патріарха Філарета. Російські джерела використали її для поширення мови ненависті, а також просування фейкових наративів про "розкол" в Україні та "переслідування християн".
Крім того, пропагандистські ресурси активно поширюють бездоказові звинувачення України в "тероризмі". Зокрема у контексті атак дронів і подій у Crocus City Hall.
Паралельно фіксуються спроби дискредитації дипломатичних зусиль України, зокрема на тлі контактів із США. Російська сторона просуває наративи про "недоговороздатність" української влади та персонально президента Володимира Зеленського.
Також у медіапросторі поширюються меседжі про "неспроможність" української держави, "зовнішнє управління" та нібито "розкол" серед партнерів України в Європейському Союзі та НАТО. Для цього використовується, зокрема, тема блокування допомоги Україні з боку Угорщини.
Окрему увагу пропагандисти приділяють маніпуляціям довкола війни на Близькому Сході, просуваючи твердження про можливе скорочення міжнародної підтримки України.
Подібні інформаційні кампанії є частиною системної стратегії Росії, спрямованої на підрив довіри до України як всередині країни, так і на міжнародному рівні.
Що відомо про контроль над інформаційним простором в Росії?
У Росії фіксується зростання внутрішньої напруженості, що проявляється у блокуваннях цифрових платформ і публічних конфліктах навіть серед лояльних до Кремля діячів. Це може свідчити про нестабільність політичної системи та її спроби реагувати на потенційні загрози.
Наразі в Росії обмежується доступ до вільного інтернету, виникають перебої зі зв'язком і обговорюються подальші блокування месенджерів, зокрема Telegram. Аналітики Інститут вивчення війни вважають, що такі заходи є частиною стратегії Кремля для ізоляції суспільства, стримування внутрішньої критики та підготовки до можливих непопулярних рішень, які влада прагне контролювати в умовах зростання ризиків для режиму.