"Зрадив усіх по черзі": як і чому Кремль "прибрав" пропагандиста Соловйова
- Володимира Соловйова прибрали з ефіру після висловлювань щодо Вірменії, ймовірно, за наказом російської влади.
- Невідомо, чи це тимчасове усунення, відпустка, чи грошове покарання, але подія сталася після отримання Соловйовим нагороди від Путіна.
Російські пропагандисти роблять все різкіші та абсурдніші заяви, які їм вже коштують, імовірно, кар'єри. Нещодавно Володимир Соловйов ніс маячню щодо Вірменії та країн Центральної Азії і потім зник з ефіру.
Про це 24 Каналу розповів журналіст, експерт-міжнародник Олександр Демченко, який поділився думками, щодо подальшої долі найвідомішого російського пропагандиста. Він пояснив, за які висловлювання його могли покарати.
Дивіться також Військовий відреагував на нібито приїзд пропагандиста Соловйова у Покровськ
Чому Соловйова могла покарати російська влада?
Демченко зазначив, що Володимир Соловйов вже певний час не виходить в ефіри зі своїми програмами, адже його прибрали.
"Він не був у відпустці – у відпустку не йдуть на один день. У нього не вийшли дві програми після того, як він зробив заяву про Вірменію. До речі, після нього схожу заяву зробив Олександр Дугін (російський пропагандист та ідеолог "русского міра" – 24 Канал). У нього також з'явились проблеми", – наголосив експерт-міжнародник.
Варто знати. Володимир Соловйов в одному зі своїх ефірів сказав, що Росії потрібно розширити свою "зону впливу" і припустив можливість проведення у Вірменії та у країнах Центральній Азії нових так званих "СВО". Він заявив, що, мовляв, Росії можна взяти приклад із США, які провели операцію у Венесуелі, "наплювавши на міжнародне право".
Наразі невідомо, за словами журналіста, відправили Соловйова у вимушену відпустку, усунули від ефірів на короткий час чи покарали грошима. До речі, це відбулось невдовзі після того, як Володимир Путін вручив Соловйову нагороду у Кремлі.
Тепер можна говорити, що вони взялися за своїх. Спочатку він (Путін – 24 Канал) зрадив Доліну (російську співачку, що вскочила у скандал з продажем квартири – 24 Канал), тепер цих пропагандистів, потім Медведєва зрадить, який очолить партію "Єдина Росія" на псевдовиборах до Держдуми. Зрадив усіх по черзі,
– підкреслив Олександр Демченко.
Тому, на думку експерта-міжнародника, навіть пропагандисти вже не дуже радіють і бояться сказати, щось зайве у Росії.
Що цьому передувало?
Російський пропагандист Соловйов, говорячи про Вірменію зазначив, що для Росії "набагато болючіше те, що відбувається у Вірменії, ніж те, що відбувається у Венесуелі" і втрата Вірменії для росіян є "гігантською проблемою". Пропагандист заявив, що, мовляв, "плювати на міжнародне право, на міжнародний порядок", якщо для "національної безпеки" Росії потрібно буде "почати "СВО" в інших точках нашої зони впливу".
На скандальну заяву Володимира Соловйова відреагували у МЗС Вірменії. Російському послу в країні вручили ноту протесту, що висловлює "глибоке обурення заявами, зробленими в ефірі програми державного телеканалу". Єреван наголосив, що відповідні заяви несумісні з дружніми відносинами між Росією та Вірменією.
Пропагандист Олександр Дугін також висловив свої думки, що схожі з заявами Соловйова. Він сказав, що Росія не має погоджуватись з існуванням суверенної Вірменії, Грузії, Казахстану та інших країн, що були колишніми радянськими республіками.