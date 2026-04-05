У Нікополі росіяни розкидають листівки з погрозами: влада попереджає про інформаційну атаку

У Нікополі росіяни розкидали листівки з погрозами та провокативними текстами. У них, зокрема, погрожують новим наступом.

Про це повідомив голова Нікопольської РДА Іван Базилюк.

Дивіться також Сигнали для США: навіщо Росія каже про захоплення всієї Луганщини та успіхи на Донбасі

Які листівки розкидають росіяни у Нікополі?

Ворог продовжує інформаційні провокації. У Нікопольській громаді знайшли листівки, які розкидали окупанти з дронів.

У них погрожують атакувати цивільну техніку, лякають приходом "визволителів" та пишуть про нібито новий наступ.

Усі ці "попередження" – не турбота. Це спроба залякати, змусити людей панікувати та втратити довіру до реальної ситуації,

– пояснив Базилюк.

Влада закликає не піддаватися провокаціям, ігнорувати подібні листівки, не поширювати їх. У разі такої знахідки – повідомляти правоохоронців.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував ситуацію.

Він зазначив, що ворог зараз намагається посіяти страх. Його попередні спроби форсування Дніпра, про що там пишуть, завершилися абсолютною катастрофою. Водночас Коваленко додав, що атаки на цивільний транспорт можуть бути, адже це окупанти роблять постійно.

Росіяни розкидають фальшиві купюри по Сумщині та Чернігівщині