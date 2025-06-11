Допомога від ООН українцям: Кіберполіція попереджає про шахрайську схему

В Україні розповсюджується нова шахрайська схема, пов'язана з фейковими повідомленнями про нібито виплати фінансової допомоги від імені міжнародних організацій, зокрема ООН.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління протидії кіберзлочинам у Києві.

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Як не стати жертвою шахраїв

У Кіберполіції розповіли, що шахраї розсилають користувачам месенджерів та соцмереж повідомлення з пропозицією отримати грошову допомогу.

Гроші пропонують нібито від імені державних, міжнародних установ або банків. У тексті також міститься посилання на чат-бот або сайт, де нібито можна дізнатись додаткову інформацію.

Насправді ж, як зазначають в Управлінні протидії кіберзлочинам у Києві, йдеться про так званий фішинг – метод соціальної інженерії, під час якого шахраї виманюють конфіденційні дані, імітуючи діяльність офіційних установ.

У Кіберполіції українцям радять:

отримувати інформацію, особливо щодо фінансових виплат, лише з офіційних джерел;

у разі розголошення особистої (персональної) інформації – звернутися до банку та заблокувати картку;

у разі підозри на шахрайство – негайно повідомити правоохоронців;

не переходити за сумнівними посиланнями;

не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім особам (дані картки, логіни та паролі до онлайн-банкінгу тощо).

Українців попередили про новий вид шахрайства / Фото: Кіберполіція