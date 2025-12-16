"Росіяни так не люблять": політолог відповів, чому Кремль не приймає "різдвяне перемир'я"

Канцлер Німеччини закликав Росію до перемир'я на час Різдва, але прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відкинув таку пропозицію. Позицію Москви можна пояснити її "егоїзмом".

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що росіяни люблять самостійно "командувати" та говорити про якісь умови. Наразі у переговорному процесі можна очікувати паузу, адже Україна не піддається тиску.

Чому Кремль не приймає "різдвяне перемир'я"?

Політолог зазначив, що в США справді хочуть зупинити війну до Різдва, але це неможливо. Зокрема, Кремль відхилив і пропозицію щодо перемир'я на це свято.

Зараз Москва намагається добитись того, щоб тиснули саме на Україну і щоб саме Київ погодився на умови, які підходять лише росіянам. Зокрема, мовиться про виведення військ з Донбасу. Однак оскільки Володимир Зеленський вже чітко заявив, що ми на це не погоджуємось, то в переговорах можлива пауза і продовження тиску від США. Україні потрібно акцентувати саме на припиненні вогню.

Щодо "різдвяного перемир'я" – його запропонував Мерц. А росіяни так не люблять. Вони люблять, коли вони пропонують і диктують правила. Однак Росія все одно має показати щось США, якісь конструктивні кроки. Ще побачимо, що саме це буде. Однак вони точно будуть зберігати жорстку позицію щодо Донбасу,

– наголосив Фесенко.

Зауважте! Пєсков аргументував відмову від перемир'я на Різдво тим, що, мовляв, "Україна нібито скористається припиненням вогню, щоб підготуватися до продовження війни".

Він додав, що для того, щоб росіяни не були такими нахабними щодо своїх вимог, потрібна стабілізація на лінії фронту. Адже воєнна компонента є однією з найголовніших у переговорах.

Останні новини про мирний процес: