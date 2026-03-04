Росіяни намагалися прорвати держкордон у двох місцях на Харківщині

Росіяни продовжують просування малими штурмовими групами. 3 березня на Харківському напрямку вони намагались прорвати державний кордон.

За цю добу підрозділам вдалось ліквідувати 17 атак противника. Про це повідомляє Угрупування об'єднаних сил.

Читайте також Майже тисяча окупантів за добу та техніка: які втрати росіян на 4 березня

Що відомо про прорив держкордону на Харківщині?

На Південно-Слобожанському напрямку 3 березня росіяни намагались прорвати Державний кордон в Харківській області. Йдеться про населені пункти Зибине та Кругле. Також ворог атакував позиції наших бійців.

Однак Сили оборони вдарили по штурмових підрозділах окупантів та не дали здійснитись їхнім планам.

На Куп'янському напрямку окупанти намагались прорвати оборону в бік Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

Водночас наші бійці на Лиманському напрямку відбили штурмові дії росіян в бік Шийківки, Ставків, Дробишевого та Лимана.

Також на Великобурлуцькому напрямку противник продовжує накопичувати сили, щоб відновити наступальні дії.

Що відомо про втрати противника?