Leopard 2 можуть з'явитися у Курській області: у Німеччині видали потужну заяву

6 серпня вранці росіяни повідомили про прорив Збройними Силами України кордону у Курській області. Наразі бої у регіоні тривають. У Берліні відреагували на події.

Так, голова комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер заявив, що Київ може використовувати німецьку зброю у Курській області.

Дивіться також "Для Росії це лише початок", – у Зеленського прокоментували ситуацію на Курщині

Усе за правилами війни

Фабер уточнив, що передане Берліном озброєння стає "українським". Йдеться, зокрема, й про бойові танки Leopard 2.

Також посадовець наголосив, що у зв'язку із нападом Росії на Україну, територія обох ворогуючих держав є зоною бойових дій. "Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права", – додав він.

Раніше події у Курській області прокоментували у Білому домі. Там заявили, що не знали про заплановану операцію заздалегідь, водночас підтримали дії України.

Речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр нагадала, що у Курській області перебувають російські війська, і вони атакують з цього регіону Україну. Вона заявила, що США надалі надаватимуть підтримку Києву, поки він захищається від агресії Кремля.

Жан Пʼєр окремо нагадала, що політика США щодо заборони ударів американською зброєю залишається незмінною.