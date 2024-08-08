Треба йти до Києва і далі, – Медвєдєв істерить через бої на Курщині

У Росії на межі Курської області 6 серпня стався "прорив" кордону. У заступника голови ради безпеки Росії Дмітрія Медвєдєва почалася істерика на тлі цієї непередбачуваної для російської влади ситуації.

Ображений таким розвитком подій російський політик заявив, що так звану "сво" потрібно розширити. Медвєвєв знову вирішив "йти до Києва", передає 24 Канал.

Дивіться також Українські війська просунулися до 10 кілометрів углиб Курської області Росії, – ISW

Медвєдєв погрожує воювати "відкрито та без дипломатичних реверансів"

Він вирішив, що так звана "сво" має набути "відкрито екстериторіального характеру".

Це вже не просто операція щодо повернення наших офіційних територій та покарання нацистів. Можна і треба йти на землі поки що існуючої України. До Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Миколаєва. До Києва і далі. Не повинно бути жодних обмежень щодо якихось кимось визнаних кордонів Українського рейху. І про це тепер можна і потрібно говорити відкрито, без сором'язливості та дипломатичних реверансів,

– заявив Медвєдєв.

Щоправда, невідомо, як путінський посіпака планує це реалізувати, адже російські війська та влада не змогли навіть захистити свій кордон. До слова, фахівці Інституту вивчення війни, проаналізувавши зібрані дані, пишуть про просування українських військ на 10 кілометрів углиб російської Курської області.

Росія ще у 2022 році погрожувала взяттям Києва "за 3 дні" та планувала у парадній формі пройти по Хрещатику. Втім, натомість увесь світ побачив міць української армії.

Усе, що може ворог – обстрілювати цивільні міста та вбивати мирних жителів. А ще – використовувати для боротьби цивільних росіян. Зокрема, стало відомо, що тих, хто вміє керувати дронами або навчається на оператора безпілотника, у середу, 7 серпня, екстрено зібрали та привезли в ангари на 10-годинне навчання. Так російська влада планує "зупинити" рух техніки.