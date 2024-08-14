"Путін змушений відступати": в ЄС повністю підтримали бойові дії України на Курщині

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель обговорив успіхи ЗСУ на території Росії із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Він зазначив, що окупаційні війська зазнають масштабних невдач у Курській області.

Верховний представник ЄС зазначив, що російському диктатору Путіну не вдалося придушити опір України. Тепер окупанти змушені відступати углиб своєї території.

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Україна має повну підтримку ЄС щодо наступу на Курщині

У ході переговорів Кулеба поінформував Борреля про нещодавні події на фронті та подробиці української операції у Курській області.

Я підтвердив повну підтримку ЄС боротьби українського народу. Путіну не вдалося зламати опір України його невиправданому вторгненню, і тепер він змушений відступити вглиб території Росії,

– відреагував Боррель.

Що відомо про ситуацію у Курські області

У Білому домі наголосили, що США не мають жодного стосунку до операції в Курській області.

13 серпня Володимир Зеленський оголосив, що Україна вже контролює 74 населені пункти в Курській області. У цих місцях проводяться перевірки та стабілізаційні заходи, а також розробляються гуманітарні рішення для підтримки цих територій.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що українські бійці за добу просунулися на окремих ділянках фронту на 1-3 кілометри. Під контроль взято 40 квадратних кілометрів території Росії. Бої продовжуються по всій лінії фронту.

Аналітики ISW вважають, що початок операції в Курській області може змінити перебіг війни. Україна спромоглася скористатися тим, що російські сили просувалися по всій лінії фронту, але не встигли створити укріплення в тилу.