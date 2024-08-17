Росіяни тікали, грабуючи місцевих: як до операції ЗСУ ставляться жителі Курщини

Україна упродовж 10 днів проводить операцію у Курській області. Там уже створена перша українська військова комендатура, а місцеві не на жарт здивовані та розчаровані діями своєї влади.

Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла. що жителі Курщини здебільшого ховаються по підвалах. З ними важко поспілкуватися, втім вони обережно йдуть на контакт з українськими військовими.

Дивіться також Де розташоване Глушкове, в районі якого знищили важливий для окупантів міст

Що кажуть про операцію ЗСУ жителі Курщини

Наші бійці розповідають, що зараз цивільне населення дуже налякане. Вони неохоче спілкуються, ховаються у підвалах. З українського боку до них ставляться відповідно до усіх норм.

Люди дуже розчаровані діями місцевої влади, оскільки ті їх покинули. Ба більше, як розповідають наші бійці, російська армія, військові, які тікали з Курської області, водночас грабували місцеве населення, відбирали машини, інше майно,

– розповіла Андріана Кучер.

Українські захисники поділилися, що місцеве населення досить обережно, подекуди нейтрально, проте взагалі без ніякого пієтету говорить про російську армію. Навпаки вони висловлюють низку скарг, нарікають, обурюються такими діями та відчувають себе абсолютно покинутими.

"Також один із бійців сказав, що всі ті цивільні, з яким йому доводилось спілкуватися, говорили з ним виключно українською мовою. Він зіронізував, що тепер ми прийшли захищати українськомовне населення на території Росії", – додала Андріана Кучер.