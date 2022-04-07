Проросійські хакери зламали акаунти українських військових й опублікували відео про капітуляцію

Група хакерів, що пов'язана з Білоруссю, зламала сторінки українських захисників у фейсбуці. Вони опублікували відео, де закликали інших військових капітулювати.

Про це 7 квітня повідомили в американській телерадіослужбі CBS. Сторінки зламала група хакерів, що відома як Ghostwriter.

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У компанії Meta розповіли, що зловмисники ще з лютого 2022 року намагалися атакувати сторінки військових. Також запевнили, що відео з капітуляцією не встигли поширити серед користувачів, їх видалили.

Війна в соцмережах

Meta, крім цього, видалила мережу з 200 облікових записів, що діяли з Росії. Вони поширювали тисячі брехливих скарг проти користувачів з України та всіх критиків Кремля. Активно працювати фейкові акаунти почали у лютому, перед вторгненням Росії в Україну.

Після вторгнення Росії в Україну ми спостерігаємо напади на свободу в інтернеті та спробу закрити потік перевірених повідомлень,

– зазначив віцепрезидент Meta Нік Клегг.

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