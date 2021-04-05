Проросійські сили розгорнули кампанію проти українських дипломатів у Латвії

Посольство України у Латвії заявило, що проти українського посла Олександра Міщенка розпочали кампанію з дискредитації. Займаються цим проросійські сили.

Що заявили у посольстві

Дискредитація посла стосується його позиції щодо "Об'єднання українських товариств Латвії". Це організація, якою керували з Кремля.

До теми Осередок "русского міра": латвійську організацію виключили з лав Світового Конґресу Українців

Проросійські сили розпочали кампанію з дискредитації посла і посольства України шляхом компіляції та фальсифікації висловів посла із відкритих джерел, інтерв'ю тощо,

– розповіли у відомстві.

Там пояснили, що мовиться про відеоматеріали 40-хвилинного інтерв'ю Міщенка для Radio Baltkom від 30 квітня 2019 року.

"Поява подібного роду матеріалів вчергове засвідчує антиукраїнську сутність так званої української організації "Об'єднання українських товариств Латвії", яке насправді працює в інтересах країни-агресора Росії", – наголосили у посольстві.

Що відомо про "Об'єднання українських товариств Латвії"

13 березня рада директорів Світового Конгресу Українців виключила зі свого складу ОУТЛ. Все тому, що організацію звинуватили в антиукраїнській позиції.

Так, вона пропагувала антиукраїнську інформацію в соціальних мережах, участь в акціях організацій, що керуються ідеологією "русского міра".

Крім того, ОУТЛ поширювало дезінформацію про війну на Донбасі, дискредитували Революцію Гідності тощо.

Також відомо, що організація співпрацювала з російськими пропагандистськими ЗМІ.