Проросійського бойовика під наркотиками спіймали біля українських позицій

На Луганщині у районі спостережного пункту в зоні ООС 27 грудня затримали проросійського бойовика. Він йшов у бік українських позицій.

Чоловік був одягнений у російський однострой. Він перебував у стані сильного наркотичного сп'яніння.

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Бойовика передали СБУ

Наші захисники затримали бойовика, а потім передали його представникам Служби безпеки України. Попередньо встановили, що 40-річний затриманий служив за контрактом в одному із підрозділів окупантів. Він мав при собі "паспорт" так званої псевдореспубліки.

Найманець сидів за вбивство

Крім того, з'ясували, що затриманий з 2006 по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею про умисне вбивство.

Тепер проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин.

Перемир'я на Донбасі немає

Від початку доби 27 грудня проросійські бойовики аж 9 разів встигли зірвати тишу. Про перемир'я окупанти, схоже, й не чули. Поранення зазнали двоє українських військових. Їх госпіталізували у важкому стані.

Лише 22 грудня у Тристоронній контактній групі домовилися про відновлення режиму тиші на Донбасі, який діє з липня 2020 року. У ТКГ зазначали, що бачать готовність обох сторін продовжити перемир'я.

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Текст поста ООС:

Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР". Вранці 27 грудня 2021 року на Луганщині у районі спостережного пункту одного із підрозділів, що виконує бойові завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, було затримано представника незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ.

Порушник у російському однострої, у стані сильного наркотичного сп’яніння рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій. Наші захисники затримали бойовика після чого передали його представникам Служби безпеки України. Попередньо було встановлено, що сорокарічний затриманий найманець проходив службу за контрактом в одному із підрозділів незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ. Мав при собі паспорт так званої "ЛНР".

У подальшому з'ясувалося, що затриманий з 2006 по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею 115, ч.1 (умисне вбивство). Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності затриманого.