Дружина Дем'яна Ганула повідомила, коли прощання з активістом

19 березня відбудеться прощання з Дем’яном Ганулом. Дружина активіста закликала всіх, хто знав його, приєднатися до прощальної церемонії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на дружину загиблого блогера Жанну Вознюк. У середу, 19 березня, о 9:00 у парку Шевченка, біля пам’ятника, відбудеться прощання з Дем’яном Ганулом.

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Останнє прощання з українським патріотом

Дружина активіста закликає всіх, хто був поруч з ним, прийти та провести його в останню путь.

Український патріот, громадський діяч і борець за справедливість – він загинув, але памʼять про нього житиме в наших серцях,

– йдеться у дописі.

Нагадаємо, українського активіста Дем'яна Ганула вбили в центрі Одеси, поліція розслідує справу як умисне вбивство на замовлення.

Ганул раніше зазнавав погроз через свою активістську діяльність і просив правоохоронні органи забезпечити йому захист.

Підозрюваний Сергій Шалаєв визнав свою вину у вбивстві громадського діяча Демʼяна Ганула та був відправлений під варту на 60 днів без можливості вийти під заставу.

Саме судове засідання було закритим через загрозу розголошення імен свідків і деталей, що може зашкодити розслідуванню.