У Києві попрощалися з 9-класницею, яка загинула внаслідок удару "Шахеда" по будинку

Минулого тижня, а саме 25 жовтня, російський дрон влучив у багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва. Внаслідок атаки загинула Марія Троянівська.

У вівторок, 29 жовтня, у столиці відбулося прощання з загиблою дівчиною. Про це повідомляє Київ24.

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Прощання з Марією Троянівською

Повідомляється, що Марія Троянівська загинула у вечір п’ятниці, 25 жовтня, під час чергової атаки росіян на Київ. Безпілотник влучив просто у її кімнату. Дівчинка була з батьками, але вони були в іншій кімнаті – їм вдалося врятуватися.

У столиці у Михайлівському соборі відбулася церемонія прощання із Марією.

Як відбувалося прощання з загиблою: дивіться фото

Загибла дівчинка була 2009 року народження. Відомо, що Марія навчалася в елітному ліцеї "Престиж" у 9 класі.

Нагадаємо, того трагічного дня загинула одна людина – Марія, поранення отримали ще п'ятеро киян. Через влучання "Шахеда" в 25-поверховому будинку виникла пожежа у двох квартирах на 20 та 21 поверхах. Також частково пошкоджено квартири з 17 по 21 поверх.