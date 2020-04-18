Прошу – залишайтесь вдома і бережіть себе: Віктор Ляшко привітав українців з Великоднем

Заступник глави МОЗ і головний санепідемлікар України привітав громадян з Великодніми святами і побажав усім залишатися здоровими. Він знову рішуче закликав українців залишатися вдома і дотримуватися карантину.

За його словами, одноденним масовим порушенням карантину можна звести нанівець усю роботу щодо недопущення масового поширення коронавірусу. Про це Віктор Ляшко написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Заступник міністра також розповів про власні традиції святкування Великодня. За його словами, цього року в його родині вітатимуть один одного онлайн і дивитимуться трансляцію святкових богослужінь.

Один з головних проявів любові – це турбота. Зокрема, турбота про того, хто більш слабкий. Великодні свята завжди згадую з теплотою. Найперше тому, що є відчуття єдності, ми всі поруч, навіть якщо живемо далеко один від одного, а рідні живі та в безпеці. Батькам поясніть, що вдома ви залишилися заради них. І як тільки завершиться епідемія, ви обов’язово зберетесь всі разом,

– наголосив Віктор Ляшко.

Він закликав пам'ятати про те, що існує дуже високий ризик інфікувати близьких. Які, через вік або наявність хронічних хвороб, входять в групу ризику.

Як святкувати Великдень в умовах карантину

Усі богослужіння в церквах мають відбуватися без вірян та виключно за участю священників.

Парафіяни зможуть долучитися до літургій під час онлайн-трансляцій.

Віряни зможуть відвідати храми на Пасху, однак індивідуально і до або після богослужінь. У такому разі до великих церков пускатимуть не більше десяти людей, а до маленьких – не більше однієї.

Усі відвідувачі храмів повинні бути в масках або респіраторах. Також забороняється цілувати ікони та образи.

Біля храму не має бути скупчень, а відстань між людьми має становити щонайменше 2 метри. За цим будуть стежити правоохоронці.

Освячень великодніх кошиків на території храмів не буде: у містах люди зможуть купити паски освяченими, а в селах – виставити кошики за ворота помешкань, де їх посвятить священик.

Великодні богослужіння онлайн: розклад



Де і коли дивитися великодні богослужіння онлайн / Інфографіка 24 каналу