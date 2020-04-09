Просили допомогти, але не віддавали цілі регіони: у Зеленського пояснили співпрацю з олігархами

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів деталі про звернення владної команди до олігархів по допомогу в боротьбі з коронавірусом. Він запевнив, що це ніяк не означає, що представникам крупного бізнесу віддали на відкуп цілі регіони.

Ми просили у бізнесу допомоги, ця ситуація аналогічна 2014 року, коли усі допомагали одне одному, підкреслив Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді".

До слова В Офісі Президента обговорювали введення надзвичайного стану

Мовиться не лише про великий бізнес. Нам телефонують різні асоціації, айтішники, представники середнього бізнесу. Там багато різних людей, і це не означає, що ми віддали регіони на відкуп олігархам. Це зовсім не так,

– заявив заступник голови ОПУ.

Він пояснив, що завданням бізнесу у цій боротьбі з епідемією передовсім є модерація всередині, у регіонах. Зокрема, бізнес може допомагати своїми менеджерами у штабах, в обладміністраціях.

Крім того, заступник керівника президентського Офісу прокоментував питання про те, що у таких умовах олігархат лише посилює свій вплив у регіонах. Він заявив, що не бачить у цьому жодної загрози. Мовляв, ризики аж надто перебільшено.

"Ідея просити допомогу у бізнесу з'явилася тоді, коли в ОПУ зрозуміли, що держава сама не зможе справитися з коронавірусом. Тоді зібрали бізнес, розподілили регіони. Тоді ж розподілили і гроші на централізовані закупівлі медзасобів", – розповів Кирило Тимошенко.

Що відомо про домовленість президента і олігархів?Через пандемію коронавірусу і запровадження карантину в Україні Володимир Зеленський ще у березні зібрав у себе представників великого бізнесу.



У ході розмови було обмовлено, що олігархи допомагатимуть державі у боротьбі з коронавірусом, а також між ними усіма поділили області, за які ті відповідатимуть.