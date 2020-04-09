11:17
9 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Просили допомогти, але не віддавали цілі регіони: у Зеленського пояснили співпрацю з олігархами

      -
      У Зеленського пояснили, про що домовлялися з олігархами / president.gov.ua

      Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів деталі про звернення владної команди до олігархів по допомогу в боротьбі з коронавірусом. Він запевнив, що це ніяк не означає, що представникам крупного бізнесу віддали на відкуп цілі регіони.

      Ми просили у бізнесу допомоги, ця ситуація аналогічна 2014 року, коли усі допомагали одне одному, підкреслив Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді".

      До слова В Офісі Президента обговорювали введення надзвичайного стану

      Мовиться не лише про великий бізнес. Нам телефонують різні асоціації, айтішники, представники середнього бізнесу. Там багато різних людей, і це не означає, що ми віддали регіони на відкуп олігархам. Це зовсім не так,
      – заявив заступник голови ОПУ.

      Він пояснив, що завданням бізнесу у цій боротьбі з епідемією передовсім є модерація всередині, у регіонах. Зокрема, бізнес може допомагати своїми менеджерами у штабах, в обладміністраціях.

      Крім того, заступник керівника президентського Офісу прокоментував питання про те, що у таких умовах олігархат лише посилює свій вплив у регіонах. Він заявив, що не бачить у цьому жодної загрози. Мовляв, ризики аж надто перебільшено.

      "Ідея просити допомогу у бізнесу з'явилася тоді, коли в ОПУ зрозуміли, що держава сама не зможе справитися з коронавірусом. Тоді зібрали бізнес, розподілили регіони. Тоді ж розподілили і гроші на централізовані закупівлі медзасобів", – розповів Кирило Тимошенко.

      Що відомо про домовленість президента і олігархів?Через пандемію коронавірусу і запровадження карантину в Україні Володимир Зеленський ще у березні зібрав у себе представників великого бізнесу.

      У ході розмови було обмовлено, що олігархи допомагатимуть державі у боротьбі з коронавірусом, а також між ними усіма поділили області, за які ті відповідатимуть.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Бізнес Президент України Офіс Президента Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:09 Шкідливі поради від Коломойського
      Сергій Фурса
      8 квітня , 22:30 Криза в Україні: які сценарії розвитку економіки
      Антон Голобородько