Садовий заявив, що в службовому авто знайшли пристрій, схожий на прослуховуючий

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що в його машині знайшли незрозумілий інструмент. За словами політика, це може бути прослуховуючий пристрій.

Він повідомив правоохоронців про знахідку. Про це Садовий розповів у власних соцмережах.

Що відомо про знахідку?

У п'ятницю, 18 вересня, політик заявив про те, що виявив підозрілий предмет у авто. Міський голова Львова зазначив, що це не перший подібний випадок. Мер зазначив, що рік тому в його кабінеті знаходили ще один прослуховуючий пристрій.

Знову знайшли пристрій, схожий на прослуховуючий. Цього разу у службовому автомобілі,

– розповів Садовий

Він додав, що звернувся щодо інциденту до правоохоронних органів. Мер наголосив, що публічність та відкритість є частиною його безпеки. Саме тому він розповів публічно про знахідку. Садовий додав, якщо пристрій встановили правоохоронці, то вони можуть прийти й забрати його.

Садовий знайшов прослушку в машині: дивіться відео

Нагадаємо, що 17 вересня 2025 року в кабінеті Садового вже знаходили "жучок" у підставці до телефона, який одночасно був зарядним пристроєм. Служба безпеки України вилучила пристрій для експертизи, щоб визначити зловмисника.

Мер тоді заявляв, що не мав підозр щодо того, хто це зробив. Він зауважив, що пристрій був вмонтований не досить якісно.