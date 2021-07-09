Розійшлися шви: на проспекті Перемоги у Києві стік кров'ю чоловік – відео
9 липня 2021 , 16:01Читать новость на русском
Джерело:"Київ оперативний"
Чоловік помер посеред вулиці через те, що його післяопераційні шви розійшлися. Сталося це ввечері 8 липня на проспекті Перемоги.
Швидку та поліцію на місце події викликали свідки інциденту. Вони побачили, що посеред вулиці у лужі крові лежить непритомний чоловік.
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Медики, які прибули на виклик, намагалися врятувати чоловіку життя.
Причини невідомі
- Трагедія сталася ввечері 8 липня біля 10 будинку на проспекті Перемоги.
- Очевидці кажуть, що чоловік міг пройти чималу відстань, аби попросити когось по допомогу. Втім, судячи з усього, ні з ким із перехожих він не зустрівся. Або вони не дзвонили до швидкої.
- Лікарі досить довгий час робили постраждалому непрямий масаж серця, однак були вже безсильні.
- Після втрати свідомості потерпілий помер. Внаслідок чого у нього розійшлися післяопераційні шви, невідомо.
На місці події працювали слідчі. Як саме вони кваліфікували інцидент, наразі не зрозуміло.
Дивіться відео з місця смерті чоловіка у Києві: