Проспекту Григоренка у Харкові таки повернуть ім’я Жукова

Харківська міська рада розглянула і підтримала питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

"За" проголосували 61 харківських депутатів, "проти" – жодного. Утримались від голосування 12, повідомляє "Радіо Свобода".

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Відповідно до рішення, Петра Григоренка присвоять новій вулиці від тепершіньої Римарської до Клочківської. Водночас харківський міський голова Геннадій Кернес каже, що до цього він практично не причетний. За нього це зробили "обласна адміністрація в особі Райніна".

Ми отримали петицію про повернення проспекту історичної назви. Питання винесене на сесію міської ради. Я арбітр в цій ситуації й хочу вам показати, що за те, щоб повернути історичну назву понад 50 тисяч підписів. Проти – 5056,

– сказав він.

У травні 2016 року голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження про перейменування низки об'єктів Харкова у межах закону про декомунізацію. Зокрема, воно передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту – у проспект Петра Григоренка.

Сесія у харківській міськраді супроводжувалась скандалами. Так, народний депутат Євген Мураєв назвав депутатів міськради від "Самопомочі", які виступали проти повернення проспекту імені Жукова, неонацистами.



Народний депутат від "Самопомочі" Роман Семенуха уже звернувся до СБУ з вимогою притягнути Мураєва до відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Видання Накипело повідомляє, що харків'яни вийшли на протест проти повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Григорія Жукова. Туди прийшли активісти під прапорами націоналістичних партій і деяких громадської організацій. Вони тримали плакати "Жуков – вбивця", "Жуков – не маршал перемоги, а маршал смерті".

Чому проспекту повертають старе ім'я?

Так вирішив Геннадій Кернес – попри закон про декомуназацію. 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради зареєстрували електронні петиції з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Георгія Жукова і прибрати з площі Свободи волонтерську намет "Все для перемоги". Намет там встановили проукраїнські активісти у вересні 2014 року.

У той же день Кернес заявив про підтримку обох петицій. Пообіцяв зробити все від нього залежне, аби їх реалізувати. Вже 9 травня обидві петиції набрали більше 5 тисяч голосів, необхідних для того, аби їх розглянула міська рада.

Які ще інциденти пов'язані із іменем Жукова у Харкові?

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Там нещодавно повалили бюст Жукова – 2 червня під час пікету об'єднавчого з'їзду партії "Довіряй ділам" міських голів Харкова та Одеси Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова. У межах акції протесту частина активістів вирушили до пам'ятника радянському маршалу Георгієві Жукову і взялася його зносити.



Повалений пам'ятник Жукову у Харкові

За цим фактом і за фактом повалення пам’ятника поліція відкрила 2 кримінальні справи. Окрім того, місцева поліція 13 червня влаштувала обшуки у двох активістів – В'ячеслава Дуди і Максима Зінченка у справі про знесення бюста Жукову. Інші активісти переконують, що Зінченка не було там під час цих подій. А Дуда зізнається, що був, але участі у руйнування монумента не брав. Вже наступного дня, 14 червня, через обшуки під Немишлянським відділом поліції влаштували протест.

Кернес же обізвав руйнівників радянського монумента покидьками суспільства та пообіцяв відновити пам’ятник.

Хто такий маршал Жуков?Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо.



Однак його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".





Маршал Георгій Жуков



Жуков також очолив військові навчання Радянської армії із застосуванням на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) з використанням ядерної зброї. Вони відбулись 14 вересня 1954 року і мають страшні наслідки.



Так, з 45 тисяч задіяних військових до 2013 року в живих залишилося трохи більше 2 тисяч. Половина з них офіційно визнані інвалідами першої та другої групи, у 74,5% – хвороби серцево-судинної системи, ще у 20,5 % — хвороби органів травлення, у 4,5% — злоякісні новоутворення і хвороби крові. Також постраждало близько 10 тисяч цивільного населення з найближчих населених пунктів. Відомості про навчання засекречені

Як реагують у президента?

Ситуація в Харкові – яскравий приклад поганої гуманітарної політики останніх років та непродуманої декомунізації, так сказала прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель. Вона також наголосила, що Кернес у питанні повинен бути арбітром.

Міський голова, як лідер територіальної громади, має бути арбітром у цьому протистоянні і організувати процес пошуку оптимального рішення, а не ставати на чийсь бік,

– сказала вона.

Натомість традиційну реакцію на ситуацію з боку Росії президент "вважає не більше ніж черговим втручанням у внутрішні справи суверенної держави і застерігає російську сторону від повторення подібних кроків".

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А ось Кернес у відповідь порадив главі держави "вертатися з майданів". Він вкотре нагадав, що був проти декомунізації імені Жукова, через його роль "у визволенні Харкова".

Чому повернення імені Жукова проспекту в Харкові порушуватиме закон?З 2015 року в Україні діє закон про декомунізацію. Повна його назва – "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки". Цей закон забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. У межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.