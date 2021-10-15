Просто не поставив апостроф: австралійцю загрожує до 200 тисяч штрафу за помилку у пості

На австралійського агента з нерухомості подали до суду за наклеп. Все через те, що чоловік забув поставити апостроф в одному зі слів у фейcбук-пості.

Інцидент трапився ще у 2020 році. Ентоні Задравіч звинуватив свого роботодавця у тому, що він не виплатив пенсійні нарахування.

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Задравіч хотів присоромити свого роботодавця

Помилка Задравіча була у тому що, він замість слова "працівник" ужив слово "працівники" (employees). Тож склалось враження, що Стюарт Ган не виплатив нарахування усім співробітникам.

Стюарт Ган продає будинки в Перл-Біч за кілька мільйонів доларів, але не здатен заплатити своїм співробітникам за вислугу років. Ганьба тобі, Стюарте!

– написав агент.

Пост Задравіч видалив через 12 годин. Проте половини доби вистачило на те, аби Ган побачив пост та подав до суду.

Суд приступив до розгляду справи у жовтні 2021

Служителі Феміди дістались до розгляду справи лише у жовтні 2021 року. Поки що у суді вважають, що через допис Задравіча люди могли зробити висновки про "систематичну поведінку Стюарта Гана". Якщо судді стануть на бік роботодавця, то Задравіч замість отримання очікуваних пенсійних виплат буде змушений сплатити від 160 до 250 тисяч доларів.

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Австралійці нерідко подають до суду через дописи у соцмережах

Зазначимо, що це не вперше австралійці виграють судові позови через недолугі дописи у соцмережах. Так ветеринарна клініка з Брісбена отримала 25 тисяч доларів за те, що її клієнт писав гнівні пости у фейсбуці.

Ще 15 тисяч доларів отримала медсестра, яку в одному з коментарів звинуватили у алкогольній залежності.