16 червня, 09:07
Просто в ціль: в мережі публікують момент прильоту по НПЗ у Москві
Вранці 16 червня ударні дрони завітали до Москви. У мережі з'явились кадри прямого влучання у найбільший нафтопереробний завод росйського столиці.
Внаслідок ударів горить "серце НПЗ" – установка ЕЛОУ АВТ-6, повідомляє Exilenova+.
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Момент влучання дрона в НПЗ
Росіяни зафільмували момент удару прямо по території Московського НПЗ у районі Капотня. Після удару на підприємстві виникла пожежа, яку намагаються погасити.
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