Просто в ціль: в мережі публікують момент прильоту по НПЗ у Москві

Вранці 16 червня ударні дрони завітали до Москви. У мережі з'явились кадри прямого влучання у найбільший нафтопереробний завод росйського столиці.

Внаслідок ударів горить "серце НПЗ" – установка ЕЛОУ АВТ-6, повідомляє Exilenova+. Дивіться також У Москві палає найбільший нафтопереробний завод: столицю Росії атакували десятки дронів Момент влучання дрона в НПЗ Росіяни зафільмували момент удару прямо по території Московського НПЗ у районі Капотня. Після удару на підприємстві виникла пожежа, яку намагаються погасити. Безпілотник б'є по НПЗ в Москві: дивіться відео