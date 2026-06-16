Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини світу Просто в ціль: в мережі публікують момент прильоту по НПЗ у Москві
16 червня, 09:07
1

Просто в ціль: в мережі публікують момент прильоту по НПЗ у Москві

Дарія Черниш

Вранці 16 червня ударні дрони завітали до Москви. У мережі з'явились кадри прямого влучання у найбільший нафтопереробний завод росйського столиці.

Внаслідок ударів горить "серце НПЗ" – установка ЕЛОУ АВТ-6, повідомляє Exilenova+.

Дивіться також У Москві палає найбільший нафтопереробний завод: столицю Росії атакували десятки дронів

Момент влучання дрона в НПЗ

Росіяни зафільмували момент удару прямо по території Московського НПЗ у районі Капотня. Після удару на підприємстві виникла пожежа, яку намагаються погасити.

Безпілотник б'є по НПЗ в Москві: дивіться відео

 

 