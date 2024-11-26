Рекордне просування у 2024: Reuters оцінило, скільки територій захопила Росія за останніх 7 днів

Протягом останніх 7 днів Росія захопила майже 235 квадратних кілометрів українських територій. Такий показник є рекордним просуванням за тиждень у 2024 році.

Загалом у листопаді окупантам вдалося захопити 600 кілометрів квадратних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які просування у ворога

Reuters пише, що російські війська наразі просуваються в Україні рекордними темпами. Зазначається, що окупанти за останній місяць окупувала територію, площа якої дорівнює половині Лондона. На думку деяких російських і західних чиновників, війна вступає в найнебезпечнішу фазу.

На думку західних експертів та військових блогерів, на яких посилається видання, це сталося після того, як російські війська почали просуватися з рекордною швидкістю, а Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів американськими ракетами по території Росії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, за минулий тиждень російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів, що є рекордним просуванням за тиждень у 2024 році. Загалом у листопаді окупанти захопили 600 квадратних кілометрів. Повідомляється, що Росія почала швидше просуватися на Сході України.

За даними Reuters, це сталося в липні, після того, як ЗСУ зайшли у Курську область. Повідомляється, що Росія наразі контролює 18% території України, зокрема, увесь Крим, понад 80% Донецької та Луганської областей, понад 70% Запорізької та Херсонської областей, а також трохи менше ніж 3% Харківської області.

Водночас західна розвідка оцінює втрати росіян у сотні тисяч убитих і поранених. Крім вищезгаданого, основне просування росіян відбувається у Донецькій області. За словами російських військових блогерів, якщо росіяни прорвуть оборону навколо Курахового, вони зможуть просунутися на захід до Запоріжжя.

Таким чином ворог матиме здатність убезпечити свої тили та зробити маневр у бік Покровська Донецької області. Водночас, за даними звіту Інституту вивчення війни (ISW) та проросійських військових блогерів, російські війська нібито вже зайшли у Курахове. Однак підтвердження цьому наразі немає.