Просуваючись углиб України, росіяни знищують ретрансляційні вежі

Окупаційні війська, просуваючись вглиб території України, руйнують ретрансляційні вежі стільникового зв'язку.

Росіяни перейшли до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об'єктів.

До теми По телевежі у Києві було випущено дві ракети, пошкоджена підстанція, – Кличко

Удар по телевежі в Києві

1 березня московські орки випустили 2 ракети у телевеж Києва. Загинуло 5 людей, ще 5 – поранені.

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