Просуваючись углиб України, росіяни знищують ретрансляційні вежі
2 березня 2022 , 01:16Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупаційні війська, просуваючись вглиб території України, руйнують ретрансляційні вежі стільникового зв'язку.
Росіяни перейшли до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об'єктів.
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