Протаранив понад 30 авто: у Німеччині п'яний водій влаштував масштабну ДТП

У німецькому місті Фюрт вантажівка протаранила понад 30 автомобілів. У результаті аварії спалахнула масштабна пожежа – згоріли кілька легковиків та сусідній будинок.

Потужна ДТП трапилася 8 лютого. Її скоїв 50-річний водій, турок без реєстрації у Німеччині, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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Деталі ДТП: як все сталося

Аварія сталася у центрі німецького міста Фюрт.

Слідство встановило, що водій вантажівки проігнорував червоний сигнал світлофора. Далі він зачепив автомобіль, водій якого внаслідок зіткнення отримав незначні травми. Після цього винуватець ДТП просто поїхав далі, протаранивши кілька припаркованих автомобілів та виштовхнувши їх перед собою.



У Німеччині п'яний водій влаштував масштабну ДТП / Фото DPA​

Наслідки масштабної аварії у Німеччині

У результаті пошкоджень зазнали 34 автомобілі. Внаслідок аварії на місці сталася пожежа – спалахнули декілька легковиків. Крім того, згорів сусідній будинок. Його мешканців евакуювали.

Не обійшлося і без постраждалих – травми отримали 3 людей. Водночас відсутність жертв у цій ситуації в поліції назвали справжнім дивом.



Пожежа охопила сусідній будинок / Фото DPA​

Загалом матеріальні збитки внаслідок аварії правоохоронці оцінили у приблизно 400 000 – 500 000 євро. Після ДТП дорога була всіяна уламками та деталями – склом, пластиком, металом, вихлопними трубами. Поліція понад добу займалася там ліквідацією наслідків інциденту.



На місці аварії спалахнула пожежа / Фото Polizei Mittelfranken

Водія вже затримали

Винуватця аварії вже затримали. Він перебуває під слідством за звинуваченням у залишенні місця ДТП без дозволу, завдання тілесних ушкоджень з необережності, створення небезпеки для дорожнього руху з необережності та підпалу з необережності.

Поки що чоловік не коментує те, що накоїв.

На місці ДТП сталося займання: дивіться відео

Аварія трапилася у місті Фюрт: дивіться карту