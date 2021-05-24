Протасевич летів у Литву, щоб відкрити ще один телеграм-канал, – російський журналіст Яковенко

У Мінську 23 травня посадили літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса летів журналіст Роман Протасевич. Блогер планував у Литві відкрити ще один телеграм-канал.

До цього він був головним редактором опозиційного телеграм-каналу NEХТА, який у Білорусі визнали екстремістським та причетним до терористичної діяльності. Про це в ефірі програми "Між іншим" розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

Важливо Роман Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська, – мати активіста

Він зауважив, що Протасевич вже протягом тривалого часу не є главою NEХТА. А очолює інший телеграм-канал, в якому теж висвітлюються події в Білорусі.

Так, він є главою телеграм-каналу "Беларусь головного мозга". Збирався відкрити ще один канал, для цього й летів у Литву,

– повідомив Яковенко.

За його словами, Протасевич зараз не є найбільш ключовою фігурою, заради знищення якої режиму Лукашенко потрібно йти на такі заходи. Це демонструє лише певний "кураж й лукашенківські понти".

Раціонального сенсу в знищенні Протасевича немає, – Яковенко

Російський журналіст відзначив, що самопроголошений президент Білорусі сидить на російському бюджеті. Відтак можливі нові санкції ЄС для нього не мають значення.

"Чхати він хотів на всі ці санкції. Для нього принципово важливим було продемонструвати свою крутизну, що білоруські силовики все можуть. І він це зробив. Раціонального сенсу у знищенні Протасевича немає", – вважає Яковенко.

Він також припустив, що Захід може все-таки ввести пакет обмежень через цю ситуацію. Однак це все буде особистою трагедією білоруського журналіста. Найімовірніше, для Лукашенка і його куратора Путіна це не закінчиться чимось дуже серйозним.

У Білорусі затримали Романа Протасевича: головне