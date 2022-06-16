У Протасовому Яру прощались із загиблим активістом Романом Ратушним
16 червня 2022 , 17:08Читать новость на русском
Росіяни 9 червня вбили 24-річного Романа Ратушного, який був розвідником 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" та відомим київським активістом. З Героєм прощалися у столиці 16 червня.
Прощання відбулось у Протасовому Яру. Саме цю територію Ратушний захищав від забудовників.
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