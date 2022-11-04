Чоботи замість 300 тисяч: чим закінчився протест "мобіків" з Чувашії

У Чувашії на початку листопада сталося неможливе – російські мобілізовані вийшли на протест. Однак, ясна річ, на довго їх не вистачило. То ж тепер вже ніхто не протестує.

Про протести у навчальному центрі в Чувашії повідомили 2 листопада. Мобілізовані відмовлялися брати участь у війні, бо їм не дали обіцяну виплату, повідомляє 24 канал.

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Чому протестували мобілізовані

Спершу росіяни розпиналися про "долг родінє" і відповідь на клич Владіміра Путіна. Мовляв, пішли у військкомат, бо великі патріоти. Однак, коли обіцяних 300 тисяч рублів не дали, рівень патріотизму різко впав. Перспектива померти окупантом на чужій землі здалася їм вже не такою хорошою.

То ж "мобіки" оголосили протест. Керівництво навчального центру пояснювало, що законопроєкт про 300 тисяч рублів так і не схвалили. Буцімто за нього проголосували лише у першому читанні, а потім "злили". Таке пояснення не дуже сподобалося "мобікам", бо їм ж обіцяли зовсім інше.

То ж чим завершився протест росіян

Ще тоді російські ЗМІ писали, що у навчальний центр відправили ОМОН і Росгвардію. Вони мали розібратися з "мобіками" й придушити протест. Як бачимо, їм це вдалося. Усіх призовників пов'язали і набили.

Замість 300 тисяч "мобіки" отримали килимки, спальні мішки і гумові чоботи. На цьому протест закінчився.

Тепер окупанти відправляться з України на "концерт Кобзона" без грошей, але зате в гумових чоботах.



Замість 300 тисяч рублів "мобікам" дали чоботи й килимки

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