Польські фермери пригрозили заблокувати весь кордон з Україною в грудні

Міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський завершив переговори з польськими аграріями, які блокують дорогу №28 біля пункту пропуску Медика на Підкарпатті. Він пообіцяв надати офіційну відповідь на їхні вимоги до 10 грудня.

Що буде з протестом далі, поки невідомо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polska Egencja Prasowa.

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Яка ситуація з протестом польських фермерів

Фермери мають до вівторка подати Міністерству сільського господарства Польщі конкретизовані вимоги, обговорені під час недільної зустрічі з очільником Мінагрополітики. Сєкерський пообіцяв надати їм відповідь до 10 грудня.

Що буде вирішуватися, коли і як. Ці вимоги неможливо виконати одночасно, вони вимагають низки нормативних рішень, тому це буде графік виконання завдань із термінами виконання,

– заявив міністр після переговорів.

Серед основних вимог фермерів – відмова уряду від ратифікації угоди про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки.

Поки подальша доля блокади залишається невизначеною. Лідер підкарпатської організації "Shukana Wieś" Роман Кондров після переговорів вирушив до протестувальників, щоб повідомити результати, зокрема пригрозив ще більшим протестом, якщо уряд не виконає вимоги.

Якщо фермери виявлять добру волю і вирішать дочекатися 10 грудня, ми призупинимо акцію протесту, але ми від неї не відмовимося. А якщо домовленості не будуть виконані, ми повернемося, але це буде масова акція протесту на весь східний кордон,

– заявив Кондров.

Фермери з суботи перекривають дорогу №28 біля Медики. Вантажівки, що в'їжджають до Польщі з України, не пропускають, а транспорт, що виїжджає, рухається лише по одному на годину.