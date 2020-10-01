Три шахти Криворізького залізорудного комбінату з чотирьох відновили роботу у повному обсязі. Наразі лише 24 працівники шахти "Жовтнева" все ще залишаються під землею і не можуть остаточно сформулювати свої вимоги.

Про це у коментарі "Обозревателю" заявив в.о.голови правління КЗРК Сергій Новак.

Він також наголосив на тому, що керівництво підприємства має підозри, що протести інспіровані окремими політсилами перед місцевими виборами.

"Страйку ніякого і не було. Були незаконні акції непокори, тому що вони не діють у рамках чинного законодавства, а просто сидять у шахті, порушуючи всі правила перебування під землею. Вимоги протестуючих досі не оформлені жодним чином. Просто підвищення зарплати. Просто покращення якихось умов праці. Ми навіть не розуміємо, про що йде мова", – заявив Новак.

За даними Новака, лише за останній місяць зарплати працівникам КЗРК підвищувалися двічі. З 1 вересня, ще до початку страйку, зарплату збільшили на 10% всім, і ще на 25% – тим категоріям працівників, які давно не отримували підвищення зарплат.

"Деякі шахти з розумінням поставилися до ситуації. З минулої суботи почали працювати "Тернівська" і "Гвардійська" шахти. 30 вересня – шахта "Родіна". Три з чотирьох наших шахт працюють у повному обсязі. Під землею залишаються лише 22 чоловіка і 2 жінки з шахти "Жовтнева", яка розпочинала всі ці процеси. На перемовини вони не йдуть", – розповів Новак.

За його словами, страйкарі кілька разів змінювали вимоги. Спочатку вони вимагали встановлення зарплат на рівні 1 тисяча доларів. Коли їм вказали на те, що наразі власне шахтарі отримують 1300-1500 доларів – вимоги змінилися. Тоді страйкарі почали вимагати мінімальну зарплату у розмірі 1000 доларів для всіх, хто спускається під землю, і 500 – для тих, хто працює на поверхні. Наразі ж замість тисячі доларів почала озвучуватися сума у тисячу євро.

"Ми не розуміємо, чому вимоги постійно змінюються. Маємо підозру, що за цим хтось стоїть, хоча за руку ми нікого не ловили – ні з політиків, ні з когось ще. Втім, гадаю, тут справа у виборах, які наближаються. Бо якби ми порушували генеральну, галузеві угоди чи колективний договір – були б питання до нас. Але порушень у нас немає. Тому єдине пояснення – це вибори", – заявив Новак.

Він відзначив, що наразі зарплати на підприємстві складатимуть близько 720 доларів. Плюс – усі працівники отримують оздоровчі у розмірі середньомісячного заробітку та мають можливість разом з родинами відпочивати на одній з двох баз відпочинку підприємства – у Скадовську і Бердянську. Цьогоріч попри карантин там оздоровилися близько 2 тисяч працівників КЗРК.

Новак також підкреслив: адміністрація підприємства забезпечує страйкарям вентиляцію приміщень, воду та телефонію – попри те, що деякі ЗМІ повідомляють про протилежне.