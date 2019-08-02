Протест проти Зеленського у Рівному: неповнолітніх активістів виправдав суд

Рівненський апеляційний суд визнав невинними 16-річну Дарину Коцюрубу та її друга Романа Філюка. Їх звинувачували у проведенні начебто несанкціонованого мітингу наприкінці травня.

Річ у тім, що неповнолітня Дарина разом із другом вийшли на одиночний протест через декілька днів після інавгурації президента Володимира Зеленського. На плакатах, які тримали у руках молоді люди, писало "Імпічмент президенту", "Не кумовство, а по-братськи" і "Україна – поза законом". За це неповнолітню Коцюрубу затримали правоохоронці та разом із її другом Романом довгий час утримували у відділенні. Згодом – склали на них адмінпротокол.

До теми: Критики не боюся, – Зеленський про пікет проти себе і затримання активістів у Рівному

Цікаво, що 13 червня суд у Рівному виніс рішення, згідно з яким визнав неповнолітню Дашу Коцюрубу винною в порушенні. Дівчинці не присудили штраф, а лиш обмежились попередженням. Таке ж рішення було прийняте і щодо Романа Філюка.

На апеляцію подала мати Дарини. Результат – позитивний: апеляційний суд міста визнав неповнолітню протестувальницю невинною.

Протоколи відносно Даші Коцюруби та Романа Філюка по порушенню порядку проведення мирних зібрань 25 травня 2019 року в Рівному скасовані за відсутністю обставин та складу адміністративних правопорушень,

– повідомила у Facebook засновниця громадської організації "Восток SOS" Олександра Дворецька.

Цікаво! Історія із Дашею набула розголосу наприкінці травня. На неї відреагував новообраний президент Зеленський. Так, гарант написав у своєму Facebook, що протестувальників ніхто не затримував, але й поліція могла спілкуватися із ними м’якше.



Дарину такі слова образили і вона написала зухвалу відповідь під дописом президента. Дівчина звинуватила гаранта у брехні.

Так виглядав допис Зеленського

Як юристи коментували ситуацію?

Правозахисниця Олександра Дворецька пояснювала, що такого поняття, як "несанкціонований мітинг" в Україні немає, натомість – діє повідомчий характер проведення зібрання. Також у законодавстві не використовують термін "одиночний пікет". За словами юристки, якщо людина ні з ким не збирається, а діє самостійно, це не є зібранням.

Відтак, це означає, що причин зупиняти зібрання не було. За останнє власне є кримінальна відповідальність.