Світлана Тихановська заявила, що акції протесту в Білорусі не припиняться. А перевибори мають відбутися до внесення змін у конституцію.

Білоруський народ є рушійною силою щоденних протестів і може здійснити сильний вплив на Олександра Лукашенка, заявила Тихановська японському телеканалу NHK.

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Опозиціонерка переконує, що виходити на протести люди не припинять.

Вона також прокоментувала заяву Лукашенка про можливі нові президентські вибори після внесення зміни до конституції.

За словами Тихановської, перевибори мають відбутися до прийняття поправок. Народ не погодиться із запропонованим Лукашенко підходом, бо на це піде тривалий час.

Крім того, опонентка Лукашенка висловила стурбованість у зв'язку з можливим втручанням Росії у справи її країни.

Протести у Білорусі: коротко