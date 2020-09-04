Протести в Білорусі не припиняться, – Тихановська
Світлана Тихановська заявила, що акції протесту в Білорусі не припиняться. А перевибори мають відбутися до внесення змін у конституцію.
Білоруський народ є рушійною силою щоденних протестів і може здійснити сильний вплив на Олександра Лукашенка, заявила Тихановська японському телеканалу NHK.
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Опозиціонерка переконує, що виходити на протести люди не припинять.
Вона також прокоментувала заяву Лукашенка про можливі нові президентські вибори після внесення зміни до конституції.
За словами Тихановської, перевибори мають відбутися до прийняття поправок. Народ не погодиться із запропонованим Лукашенко підходом, бо на це піде тривалий час.
Крім того, опонентка Лукашенка висловила стурбованість у зв'язку з можливим втручанням Росії у справи її країни.
Протести у Білорусі: коротко
- Чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%. Такими були офіційні результати президентських виборів у Білорусі.
- В країні одразу ж спалахнули протести. Річ у тім, що люди не погоджуються з такими підсумками. Вони вважають Тихановську обраним президентом. Білоруси впевнені, що вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.
- 17 cерпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.
- Перші дні протестів були найважчими. Cпецпризначенці застосовували силу. Вони стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.
- Відомо, що загинуло щонайменше 4 людей. Крім того, приблизно 7 тисяч людей затримали – щодо них застосовували жорстокі тортури.
- Світ закликає провести перевибори та зупинити насилля у Білорусі. Лукашенко пропонує спершу внести зміни у конституцію, а тоді провести повторне голосування.
- Крім того, він заявив, що отримав від Путіна обіцянку про надання всебічної допомоги РФ у разі запиту від Білорусі.
- Протести по всій країні тривають вже майже місяць.