МЗС України внесе керівництву держави пропозиції щодо відносин з Білоруссю
Міністерство закордонних справ України провело нараду щодо ситуації у Білорусі. У МЗС ухвалили рішення внести керівництву країни пропозиції щодо того, як далі розвиватимуться відносини з Білоруссю.
Участь у нараді взяв посол України у Білорусі
Участь у нараді взяв посол України в Білорусі Ігор Кизим та усі профільні департаменти МЗС. Про це інформує пресслужба дипломатичного відомства у фейсбуці.
До теми Які країни офіційно не визнали результати виборів у Білорусі
Посол надав усію інформацію про ситуацію у Білорусі. Учасники наради спробували спрогнозувати ймовірний перебіг подій. Пропозиції, як на це має реагувати офіційний Київ, передадуть керівництву країни.
ЄС та низка країн не визнали результатів виборів у Білорусі
Зазначимо, що Європейський Союз офіційно не визнав результатів президентських виборів у Білорусі. Лідери країн ЄС заявили, що готують санкції проти осіб, причетних до фальсифікацій під час голосування та відповідальних за насилля під час акцій протесту. Аналогічна реакція у низки країн світу. Україна наразі офіційно позицію не оприлюднила.