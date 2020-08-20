Міністерство закордонних справ України провело нараду щодо ситуації у Білорусі. У МЗС ухвалили рішення внести керівництву країни пропозиції щодо того, як далі розвиватимуться відносини з Білоруссю.

Участь у нараді взяв посол України у Білорусі

Участь у нараді взяв посол України в Білорусі Ігор Кизим та усі профільні департаменти МЗС. Про це інформує пресслужба дипломатичного відомства у фейсбуці.

До теми Які країни офіційно не визнали результати виборів у Білорусі

Посол надав усію інформацію про ситуацію у Білорусі. Учасники наради спробували спрогнозувати ймовірний перебіг подій. Пропозиції, як на це має реагувати офіційний Київ, передадуть керівництву країни.

Зверніть увагу! 17 серпня очільник МЗС Дмитро Кулеба викликав посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва.

ЄС та низка країн не визнали результатів виборів у Білорусі

Зазначимо, що Європейський Союз офіційно не визнав результатів президентських виборів у Білорусі. Лідери країн ЄС заявили, що готують санкції проти осіб, причетних до фальсифікацій під час голосування та відповідальних за насилля під час акцій протесту. Аналогічна реакція у низки країн світу. Україна наразі офіційно позицію не оприлюднила.



Реакція світу на вибори в Білорусі / Інфографіка 24 каналу