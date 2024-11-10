У Грузії знову протести: люди вийшли на вулицю із прапорами ЄС

У Грузії знову тривають протести. Причиною стала перемога проросійської партії на парламентських виборах.

У Тбілісі проходить черговий протест. Про це пише 24 Канал із посиланням на Ехо Кавказу.

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Люди виходять із прапорами ЄС

Причиною протестів стала перемога проросійської партії на парламентських виборах у державі. Тому люди показують своє невдоволення та наголошують на фальсифікації результатів.

Для демонстрації своєї позиції вони вийшли на площу Свободи у Тбілісі із прапорами Європейського союзу та з прапорами Грузії. Учасники акції перекрили рух у центрі міста.

Там оголосили мирний громадянський марш.

У Тбілісі акція протесту: дивіться фото

З місця подій також публікують відео. На кадрах можна побачити, що у демонстрації бере участь достатньо багато людей.

У Грузії протести: дивіться відео

Нещодавно у Грузії пройшли вибори до парламенту, де виграла проросійська партія. Натомість протести стали відповіддю на це. Так грузини демонструють свої справжні політичні симпатії.