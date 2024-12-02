Хвиля протестів у Грузії: на вулиці вийшли школярі і студенти, їх розганяють водометами і газом

У грузинській столиці тривають масштабні протести. Спершу люди виходили на вулиці, бо не згодні із результатами парламентських виборів. Тепер вони також постали проти рішення уряду призупинити євроінтеграцію країни.

28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. З того часу перед парламентом відбуваються постійні сутички між мітингувальниками і силовиками, передає 24 Канал із посиланням на "Эхо Кавказа".

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Що відбувається на вулицях Тбілісі

2 грудня тисячі протестувальників знову зібралися біля парламанту. Близько 18:00 на вулицях 9 квітня та Чичинадзе лунали попереджувальні сирени з вимогою розійтися, за якими зазвичай слідує застосування спецзасобів. Біля 19:00 силовики розпочали розгін мітингу за допомогою водометів, а також сльозогінного газу. Спецназ також почав затримання.

Витіснення протестувальників з проспекту Руставеллі: дивіться відео

Силовики "зачистили" територію перед парламентом від протестувальників: дивіться відео

Відомо, що до протестів долучилися студенти та викладачі Тбіліського державного університету. Вони оголосили страйк до призначення перевиборів. Крім того, протестувальники вимагають від адміністрації навчального закладу зупинити освітній процес до того, як вимоги страйку будуть виконані. Також студенти й викладачі висловили солідарність із мирними демонстрантами, які зазнали переслідувань з боку поліції і влади.

Людей розганяють із допомогою водометів: дивіться відео

Протести грузинських студентів: дивіться відео

Марш студентів у знак протесту проти зупинки євроінтеграції: дивіться відео

До мітингу долучилися й школярі: дивіться відео