У Грузії масштабний протест проти закону про "іноагентів": сталась сутичка

У центрі столиці Грузії Тбілісі проходить чергова масштабна акція проти ухвалення закону Про прозорість іноземного впливу, відомого також як "закон про іноагентів" або "російський закон".

Водночас прибічники законодавчої ініціативи збирають власну акцію. У другому читанні законопроєкт можуть прийняти вже 30 квітня.

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Противники закону про "іноагентів" вийшли на мітинг

Акція пройшла під гаслом "Ні – російському закону! Так — Європі", у ній взяли участь представники опозиції, громадські активісти та звичайні громадяни країни.

В Тбілісі протестують проти закону про "іноагентів": відео

ВВС повідомляє, що рух на центральному проспекті столиці перекрито, а протестувальники з прапорами Грузії та Євросоюзу заповнили територію біля будівлі парламенту. Будівля огороджена.

МВС Грузії заявило, що акція набула насильницького характеру. До парламенту, імовірно, підтягнуть спецпідрозділи й додаткові сили поліції.

"Учасники акції неодноразово намагалися прорватися через поліційний кордон. Поліція для наведення порядку застосувала спеціальні засоби, встановлені законом", – ішлось у повідомленні МВС Грузії.

Почалися сутички

. У тбіліській мерії акцію проти закону про "іноагенти" назвали "несанкціонованою".

До вечора у Тбілісі перед будівлею парламенту почалися сутички протестувальників з поліцією. За повідомленнями ЗМІ, коли протестувальники прийшли до парламенту, то ситуація загострилася.



Масштаби мітингу в Тбілісі / Фото "Радіо Свободи"

Учасники протесту спробували пройти на сцену, яка була приготована для мітингу правлячої партії у понеділок. Втім, сцену охороняла поліція.

Між мітингувальниками і силовиками розпочались сутички: відео

В результаті виникли сутички, в ході яких силовики застосували сльозогінний газ. Також на площу до парламенту приїхала поліцейська машина з водометом, але наразі її не застосовували. Як видно на кадрах, до будівлі парламенту уже таки прибув спецназ.



У Тбілісі до парламенту пригнали спецназ / Фото телеграм-канал news georgia

Екс-міністра Грузії з питань інтеграції до європейських та євроатлантичних структур Олексія Петріашвілі затримала поліція під час протестів у Тбілісі проти закону про іноземних агентів, повідомляє Publika з посиланням на МВС.

Політичні заяви

Грузинський опозиціонер Хатія Деканоїдзе заявив, що керівна партія готова пожертвувати заради цього закону членством у ЄС та відносинами із США.

Акція пройшла під гаслом ""Ні – російському закону! Так — Європі": відео

Натомість у "Грузинській мрії" анонсували акцію у відповідь. За попередніми даними, 29 квітня на центральному проспекті Руставелі збереться "безпрецедентна кількість громадян, які підтримують законопроєкт "про прозорість іноземного впливу".

Влада очікує, що за пів години збереться понад 100 тисяч людей.

"Запрошуємо всіх, хто цінує свою землю, мову та віру, національну самобутність, традиції, сьогодення та справжнє європейське майбутнє своєї країни, приєднатися до завтрашнього мітингу", – закликав Мдинарадзе.

Що цьому передувало