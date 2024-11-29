У МЗС відреагували на силовий розгін мітингу в Грузії

У Грузії на акціях протесту проти проросійської влади силовики побили опозиціонерів. Україна засуджує насильство проти мирних протестувальників.

Україна різко критикує застосування сили проти мирного протесту в Тбілісі та закликає грузинську владу забезпечити громадянам право на мирні зібрання, уникаючи будь-яких провокацій і насильства. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на МЗС України.

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Яка позиція в України щодо протестів у Грузії

За словами МЗС, погіршення політичної ситуації в Грузії стало наслідком численних порушень під час парламентських виборів 26 жовтня, які мають бути ретельно розслідувані, а всі причетні – покарані.

Рішення грузинського уряду заморозити переговори про вступ до ЄС до 2028 року, як і силові дії проти протестувальників, свідчать про відступ від демократичного шляху під впливом Москви. Це підтверджує і позитивна реакція Кремля на такі кроки.

Україна закликає грузинське керівництво дослухатися до волі більшості громадян, які прагнуть бачити свою країну частиною об’єднаної демократичної Європи, та повернутися до реалізації реформ, потрібних для євроінтеграції.

Протести у Грузії 29 листопада