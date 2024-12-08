У Тбілісі протестувальники прикрасили ялинку прапором України

У центрі Тбілісі міська влада не змогла завершити встановлення новорічної ялинки біля парламенту на проспекті Руставелі. Протестувальники повернулися і прикрасили ялинку по-своєму.

Роботи зі встановлення ялинки розпочалися в ніч на неділю, коли площа перед парламентом була вільною від демонстрантів. Однак увечері 8 грудня активісти повернулися, змусивши робітників припинити оздоблення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал SOVA.

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Як проходять протести у Тбілісі

Верхня частина ялинки залишилася прикрашеною штучними гілками, тоді як нижня перетворилася на символічний майданчик протесту. Каркас дерева прикрасили прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також фотографіями журналістів, які постраждали під час розгонів мітингів або зазнали нападів з боку силовиків і провокаторів.

Поліція була змушена створити кордон біля ялинки. Мер Тбілісі Каха Каладзе сказав, що новорічну ялинку обов'язково буде приведено у відповідний вигляд.

Голова партії "Грузинська мрія" повідомив, що новорічним слоганом грузинської столиці буде "Тбілісі – місто, сповнене перемог". Ідея слогана зумовлена спортивними перемогами – і не тільки, – які об'єднали грузинське суспільство, подарувавши "велику радість". Ідея слогану зумовлена спортивними перемогами – і не тільки, – які об'єднали грузинське суспільство, подарувавши "велику радість".

Ці події дещо нагадують Революцію Гідності, коли режим Януковича також встановлювала ялинку на Майдані Незалежності, де були протестувальники.