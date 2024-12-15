У Грузії не змогли запалити новорічну ялинку: влада звинувачує протестувальників

Церемонія засвічення новорічної ялинки біля грузинського парламенту, запланована на 14 грудня, не відбулася через протести. Мер Тбілісі Каха Каладзе звинуватив у цьому опозицію та протестувальників, які виступають проти влади "Грузинської мрії".

Мер Тбілісі побоявся пройти до ялинки через "коридор" з поліцейських. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Грузія онлайн".

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Як у Тбілісі не змогли запалити новорічну ялинку

Щоб забезпечити безпечний прохід для мера Каладзе та запрошених міською адміністрацією учасників заходу, площу перед парламентом заповнили сотнями поліцейських. Планувалося створити коридор, через який мав пройти мер. Проте більшість тих, хто погодився прийти на свято на заклик влади, були люди похилого віку, а загальна кількість учасників виявилася мізерною.

На брифінгу Каладзе заявив про перенесення святкування через "радикальну опозицію", яка нібито перешкоджала проведенню заходу.

Ми прийняли рішення перенести засвічення новорічної ялинки, новорічне свято. Захід буде проведено тоді, коли радикальна опозиція не буде губити дітей і надасть їм можливість запалити новорічну ялинку. Сьогоднішній день – ще одне підтвердження того, що з ліберальним фашизмом має бути покінчено,

– заявив Каладзе на брифінгу

Нагадаємо, напруженість посилюється на тлі політичної кризи. 14 грудня проросійська партія "Грузинська мрія" оголосила новим президентом країни колишнього футболіста без вищої освіти Міхеїла Кавелашвілі. Його обрала "колегія виборців".

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