Запрошення на протести "грузинських бійців з України" є провокацією, – президентка Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на повідомлення, що грузинські бійці в Україні нібито готові приїхати до Тбілісі та підтримати протести. Вона назвала це провокацією.

Очільниця Грузії зробила відповідну заяву у неділю, 1 грудня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Interpressnews.

Дивіться також У Тбілісі тривають протести – уже почалися перші за сьогодні сутички: відео з епіцентру подій

До провокацій може бути причетна Служба державної безпеки

Зурабішвілі записала звернення, у якому попередила про ймовірні провокації на протестах у Грузії. Вона припустила, що їх може організувати грузинська Служба державної безпеки.

Я отримала кілька повідомлень у різних формах, які пов'язані з тим фактом, що грузинські бійці з України збираються начебто прибути до Грузії, або вже прибули для того, щоб долучитися як військові до протесту,

– сказала вона.

Президентка Грузії наголосила, що ця інформація – це пряма провокація.

"Такого не відбувається, ніхто в це не повірить, оскільки це прямо спрямовано проти протесту. Це те, що найбільше турбує правлячу партію", – зауважила вона.

Також Зурабішвілі наголосила, як пише "Радіо Свобода", що ці протести повинні залишатися "вільними і спонтанними" без будь-якого політичного втручання.

За її словами, протестувальники лише потребують підтримки та захисту, а також створення громадського фонду, який покриватиме їхні штрафи.