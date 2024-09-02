Страйк після вбивства заручників: найбільший аеропорт Ізраїлю призупинив польоти

Міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві призупинив польоти в рамках загальнонаціонального страйку 2 вересня.

Причиню страйку стало вбивство шести заручників у Секторі Гази, тіла яких ізраїльскі солдати знайшли в одному з тунелів під містом Рафах. Заручники були викрадені 7 жовтня 2023 року під час нападу ХАМАС на Ізраїль.

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В Ізраїлі тривають протести після вбивства заручників

Страйк, який загрожує зупинити "всю ізраїльську економіку", оголосила найбільша профспілка країни. Його мета – змусити уряд укласти угоду про звільнення заручників із полону бойовиків ХАМАС і припинення вогню.

Це відображає масштабні публічні демонстрації у зв'язку з убивством шести заручників у секторі Газа, тіла яких було виявлено минулими вихідними,

– йдеться в матеріалі.

Як повідомили ізраїльські офіційні особи, очікувалося, що троє вбитих, зокрема американець ізраїльського походження Герш Гольдберг-Полін, будуть звільнені після припинення вогню. Іншими п'ятьма жертвами були Еден Єрушальмі, Кармель Гат, Альмог Сарусі, Олександр Лобанов і Орі Даніно.

Сотні тисяч ізраїльтян у Тель-Авіві та інших містах країни вийшли на демонстрації з вимогою угоди про звільнення заручників. За оцінками організаторів, 300 000 людей зібралися в Тель-Авіві і ще 200 000 взяли участь у протестах по всій країні.