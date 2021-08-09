У Польщі чоловік помер після затримання поліцією: спалахнули протести

У Любліні декілька сотень людей вийшли на протести під будівлю упавління поліції. Причиною стало те, що напередодні після затримання силовиками помер 32-річний чоловік.

У будівлю поліції летіли яйця і каміння, коктейлі Молотова, поруч палали сміттєві баки. Внаслідок сутичок силовиків із мітингарями десятки людей затримали.

Тим часом Масові протести антивакцинаторів у Франції, Польщі й Іспанії: десятки тисяч вийшли на вулиці

Смерть затриманого у Любліні

Інцидент трапився 6 серпня рано вранці. Поліцейські приїхали на виклик щодо агресивного чоловіка. Він начебто кидався камінням у вікна будинку і був під дією наркотиків.

На відео, яке оприлюднили у мережі, видно, як чоловіка вклали на газон. Зверху над ним сидять поліцейські, а затриманий всіляко пручається. Згодом його "пакують" у поліцейське авто.

Згодом стало відомо, що невдовзі після затримання чоловік помер. Через це у Любліні спершу в мережі, а потім і на вулицях, прокотилася хвиля обурень.

У неділю 8 серпня перед районним штабом поліції у Любліні зібралися близько 200 осіб. Деякі з мітингувальників принесли свічки, які запалили перед відділом поліції. Люди скандували "вбивці" і вимагали справедливого розслідування інциденту.

Пізно ввечері натовп із 30 осіб почав штурмувати вхід до будівлі. Поліцейські застосували до них сльозогінний газ. У відповідь демонстранти почали кидати пляшки у поліцейських та будівлю.



Протести в Любліні через смерть затриманого / Фото з твітеру Paweł Pyclik

Що кажуть у поліції про смерть чоловіка

У суботу поліція з Нижньої Сілезії відреагувала на інцидент, повідомивши деталі затримання. Там розповіли, що офіцери з Любліна о 6 ранку поїхали на виклик щодо агресивного чоловіка, яки кидав каміння у вікна будівель.

Мати чоловіка зателефонувала за номером швидкої допомоги, повідомивши поліцію, що її син зловживає наркотиками. Чоловік, за розповіддю силовиків, не реагував на накази, був дуже агресивним та схвильованим. Через його поведінку на нього одягли наручники.

Згідно з поясненнями поліції, потім чоловіка передали медикам. "Приблизно через 2 години після того, як його транспортували до лікарні, черговий частини отримав повідомлення про те, що чоловік помер.

Втім, такі пояснення влаштовують не всіх. Депутат від Громадянської коаліції від Нижньої Сілезії Пьотр Борис заявляє, що версія поліції не відповідає дійсності. За словами керівництва лікарні, смерть затриманого настала у кареті швидкої допомоги до його прибуття до лікарні.

Депутат подав звернення із проханням детально розслідувати дії поліцейських і відсторонити їх від роботи.