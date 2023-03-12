У Кишиневі повідомили про замінування аеропорту після видворення "вагнерівця": усіх евакуювали

У Молдові знову тривають протести проросійської опозиції. Водночас невідомий повідомив про замінування аеропорту в Кишиневі.

Це вже п'яте за день повідомлення про замінування у Кишиневі. Попередні 4 були фальшивими.

Цікаво У Молдову на тлі протестів намагався заїхати найманець "Вагнера"

Мінування на тлі протестів

Близько 12:50 до поліції надійшло повідомлення про бомбу в аеропорту. Правоохоронці евакуювали співробітників та пасажирів. Станом на 15:00 інформації про виявлення вибухівки чи про завершення огляду аеропорту немає. Від минулого року було вже 38 повідомлень про замінування аеропорту.

На тлі цього у Кишиневі відбуваються протести російської опозиції під проводом партії "Шор". Між правоохоронцями та мітингувальниками виникли сутички. Крім того, поліція затримала 54 учасників протесту, які мали із собою предмети, які загрожують іншим. Серед затриманих – 21 підліток.

У цьому аеропорті затримали "вагнерівця"

У той же аеропорт в Кишиневі зранку 12 березня прилетів найманець злочинної ПВК "Вагнера". У поліції повідомили, що це вдалося встановити за допомогою обміну розвідувальною інформацією.

На територію Молдови його не пустили.Найманця відправили літаком назад до країни, з якої він прилетів. У поліції зазначили, що за останній тиждень не пустили до країни 182 іноземних громадян та 46 одиниць транспорту. За інформацією прикордонників, 165 із них порушили молдавське прикордонне та міграційне законодавство.

Цікаво, що "вагнерівець" намагався потрапити до Кишинева у день масових протестів, організовані проросійською опозицією. За даними поліції, вони планують масові сутички для дестабілізації ситуації в країні.

Американська розвідка також інформувала, що росіяни планують організувати протести в Молдові з метою встановлення проросійської адміністрації.