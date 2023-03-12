У Молдові розкрили організаторів безладів: проросійські сили на мітингу зіткнулись з поліцією

У Молдові поліція розкрила групу, яка стоїть за організацією безпорядків під час протестів у Кишиневі. Групою, яка б мала влаштовувати заворушення, керують з Росії.

Про це 12 березня розповів голова Національної поліції Молдови Віорел Чернеуцяну. Він нагадав, що 9 березня правоохоронці зупинили громадянина Росії, який прибув до Кишинева, щоб навчити людей, які мали намір дестабілізувати ситуацію у Молдові.

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У Молдові затримали 7 організаторів заворушень

"Наш агент під прикриттям проникнув у групу, вступив у контакт із людиною з Росії. Другий громадянин Росії Андрєй приїхав до Молдови, щоб організувати навчання. Раніше він уже бував у Молдові, кілька разів змінював прізвище та документи, щоб його не можна було відстежити", – сказав Чернеуцяну.

Глава поліції також повідомив, що організатори майбутніх заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акцій. Усі їхні дії координували із Росії.

При цьому всім завербованим обіцяли за організацію заворушень 10 тисяч доларів і підтримку політичних сил у Молдові. Сімох із них затримали 11 березня та доставили до поліції.

На проросійському мітингу в Кишиневі відбулися сутички

. Поліція Молдови попереджала, що проросійські сили Молдови готують масштабні безлади на акції протесту 12 березня. Також 12 березня у Молдову намагався потрапити найманець ПВК "Вагнера" 12 березня надійшов виклик із повідомленням про те, що в аеропорту столиці нібито закладено бомбу. Усіх співробітників та пасажирів евакуювали. Згодом поліція повідомила, що повідомлення про бомбу в аеропорту Кишинева виявилося неправдивим.

У центрі Кишинева 12 березня під час проросійської акції партії "Шор" учасники протесту зіткнулися з поліцією. Обстановка загострилася після того, як дві колони протестувальників зустрілися біля парламенту і вирішили пройти далі проспектом Штефана чол Маре.

Поліція не пропустила їх, бо це не було заявлено організаторами наперед.

Проросійський мітинг у Кишиневі: відео

Поліція перекрила проспект Штефана чол Маре автобусами та кількома кордонами правоохоронців.

На мітингу вже затримано понад 50 людей: відео

Голова Національної поліції Молдови Віорел Чернеуцяну повідомив, що на мітингу вже затримано понад 50 людей, серед яких 12 неповнолітніх.