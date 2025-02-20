Записка "Убийте Ілона" й обстріл дилерського центру Tesla: у США зростає невдоволення Маском

У четвер, 20 лютого, у Сейлемі, штат Орегон, невідомі пошкодила вікна дилерського центру Tesla. Це вже другий подібний інцидент у місті за останній час.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Salemreporter.

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Що відомо про напади на дилерські центри Tesla

Так, поліція Сейлема отримала повідомлення про пошкоджені вікна в автосалоні Tesla незадовго до 5 ранку. Офіцери встановили, що пошкодження були спричинені вогнепальними пострілами. Розслідування інциденту триває, зловмисники наразі невідомі.

Напад на дилерський центр у Сейлемі 20 лютого / фото Salemreporter

За останній місяць це другий подібний випадок. Зокрема, 20 січня у цьому салоні пошкодили вікна та підпалили автомобіль. Федеральні органи влади залучені до розслідування обох випадків, поки що не повідомляють, чи вбачають у них політичний мотив.

Напад на дилерський центр у Сейлемі 20 січня / фото Salemreporter

Журналіст Нік Сортор розповів, що також цього місяця протестувальники розклеїли на вікнах іншого салону Tesla в Нью-Йорку наклейки з написом "Убийте Ілона".

Записка на дилерському центрі Tesla у Нью-Йорку / фото Нік Сортор

Інциденти трапилися на тлі протестів проти зростаючої ролі Ілона Маска в адміністрації Дональда Трампа. Маск очолює робочу групу з оптимізації урядових витрат під назвою Департамент урядової ефективності, яка займається масовими звільненнями федеральних службовців та скороченням державних витрат.