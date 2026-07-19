Кротевич публічно відмовився від нагороди, яку йому вручив Сирський

Колишній начальник штабу 12 бригади НГУ "Азов", підполковник Богдан "Тавр" Кротевич публічно відмовився від нагороди, яку йому вручив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ідеться про відзнаку "За незламність".

Про це Богдан Кротевич написав у соцмережі Threads.

Як саме Кротевич відмовився від нагороди Сирського?

На своїй сторінці колишній начальник штабу 12 бригади НГУ "Азов" виклав фото, де видно нагрудний знак "За незламність", а також порване посвідчення відповідної відзнаки. Таким чином Богдан Кротевич публічно відмовився від відзнаки.

Мені не треба нагорода від того, хто не знає що таке честь та гідність,

– додав підпис до фото "Тавр".

Богдан Кротевич відмовився від відзнаки "За незламність", яку йому вручив Сирський / Фото з акаунту "Тавра" у Threads

Саму нагороду підполковник отримав від Головнокомандувача ЗСУ 24 травня 2024 року.

Довідково! Відзнака "За незламність" належить до категорії почесних нагрудних знаків Головнокомандувача Збройних Сил України, який і ухвалює рішення про їх вручення. Нагрудний знак "За незламність" вручають військовослужбовцям та працівникам ЗСУ, які перебували в полоні.



Богдан Кротевич фактично керував штабом оборони Маріуполя у 2022 році та потрапив до російського полону після наказу Верховного головнокомандувача України припинити оборону міста. Повернувся на батьківщину внаслідок обміну 21 вересня 2022 року.

Нагадаємо, в Україні тривають протести проти відставки міністра оборони Михайла Федорова та з вимогою замінити на посаді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Водночас багато військових, зокрема командувачі ДШВ та ВМС, навпаки – підтримали генерала.

Видання Financial Times писало, що Володимир Зеленський уже нібито почав шукати заміну Сирському. На вихідних президент мав провести співбесіди з кандидатами на цю посаду.