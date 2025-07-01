У Києві і Львові люди вчетверте вийшли на протести проти закону щодо НАБУ

25 липня українці продовжили мітингувати проти скандального закону 12414. Люди зібралися з плакатами у центрі низки міст, зокрема, Києві, Львові, Житомирі, Одесі, Луцьку, Дніпрі.

Так, близько трьох сотень людей знову зібралися на площі біля театру Франка у Києві. Учасники акції анонсують масштабний мітинг 30-го липня – за день до ухвалення нового законопроєкту, поданого президентом Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

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Як проходить четвертий день протестів проти закону 12414?

У коментарі Суспільному один із учасників акції – Борис – сказав, що важливо, аби обмеження НАБУ і САП, проти яких вийшли люди, скасували. За його словами, влада має врахувати думку народу та партнерів з Європи.

Людмила, яка теж прийшла на мітинг біля театру, розповіла, що в акції бере участь вже втретє. Каже, що треба підтримувати темп протесту, аби в "президента не зник запал на зміни".

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Четвертий день протесту у Києві: дивіться відео

Тим часом сотні людей зібралися біля пам'ятника Шевченка у Львові. Акція розпочалася о 19:30. Учасники принесли плакати з написами "Я стою за незалежність НАБУ та САП", "Корупція – вбивця майбутнього", "STOP корупції" тощо.

Четвертий день триває мітинг у Львові / Фото Суспільне

Учасник протесту Андрій Полянський заявив, що протести триватимуть, допоки Верховна Рада не проголосує за новий законопроєкт, який скасовує ліквідацію незалежності НАБУ і САП.

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