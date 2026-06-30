Україна до цього підводить, – аналітик спрогнозував неприємні для Росії події

Ситуація в Росії значно хиткіша, ніж може здаватися. Колись настане момент, що ворог вже не витримає наслідків, які накопичилися через повномасштабну війну.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що нещодавно в ЗМІ лунали думки, буцімто проблеми з бензином сильно не змушують Росію припинити війну. Але це не так.

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Яка ситуація в Росії?

За словами Уса, поєднання далекобійних ударів по РФ та економічних санкцій сильно б'є по Росії. А через нестачу бензину незадоволення серед населення зростає. Україна підводить Росію до непростих часів.

Як тільки економіка перестане давати ресурси не лише для ведення війни, але й для розвитку держави, то війна припиниться. Що дозволяє нам створювати цей тиск на економіку – постійні удари по нафтопереробних та нафтоперекачувальних об'єктах. А відсутність палива призводить до того, що зростає напруження в суспільстві,

– зазначив Ус.

Що відбувається в Росії: дивіться відео 24 Каналу

Росіяни мало цікавляться політикою. Але вони точно помітять, що бензину не вистачає. Ця невдоволеність може перерости у щось більше.

В минулому вже траплялися схожі приклади. Революція в Росії 1917 року почалася після величезних черг на хліб. Тому ось ці проблеми з паливом можуть бути умовною "першою серією",

– підкреслив Ус.