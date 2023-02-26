В ISW проаналізували "скромні" протести росіян до роковин вторгнення в Україну

У роковини вторгнення Росії в Україну у країні-агресорці затримали понад 50 осіб, які вийшли на антивоєнні мітинги. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Зазначають, що за даними незалежних російських ЗМІ, за антивоєнні демонстрації затримали 54 особи.

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Як в ISW оцінюють мітинги в Росії

Арешти свідчать про те, що протести були набагато меншими за масштабом, ніж раніше під час війни, оскільки російська влада затримала 1800 осіб у перший день війни та майже 5000 6 березня 2022 року, – зазначають аналітики ISW.

Російський мілблогер Анатолій Несміян заявив, що російська влада заарештувала лише 18 осіб на антивоєнній демонстрації 25 лютого в Санкт-Петербурзі порівняно з 500 25 лютого 2022 року.

У ISW заявляють, що протести заслуговують на увагу тим, що вони взагалі відбулися, а не їхнім масштабом, враховуючи сильний тиск Кремля.

Що відомо про мітинги у Росії

Нагадаємо, що антивоєнні демонстрації відбулися у 14 містах Росії 24 лютого. Росіяни виходили з плакатами "За мир", "Досить мовчати", "Вибач, Україна". Їх усіх затримує поліція.

Багатьох правоохоронці згодом відпускають без протоколів. Це лише доводить той факт, що якби росіяни вийшли на масові мітинги усіх би не посадили. Це лише метод залякування Кремля.

Іншим же вони виписують протоколи про непокору співробітникам поліції, про "дискредитацію" армії, а також про

порушення ковідних обмежень.

У місті Викса Нижньогородської області на пікет із плакатом "Мир – Україні. Солдат – додому" вийшов місцевий депутат Дмитро Мочалін, його затримали.