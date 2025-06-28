Сербія мітингує проти влади: десятки тисяч людей вимагають виборів, почалися заворушення

Увечері 28 червня у сербському Белграді розпочався масштабний опозиційний протест, у якому беруть участь, зокрема, й студенти та антикорупційні протестувальники. За деякими даними, на мітинг зібралися 20 тисяч осіб.

Протестувальники вимагають від влади призначення дати дострокових парламентських виборів та демонтажу наметового табору прихильників Вучича біля будівлі парламенту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про протести у Сербії

Мітинг триває на площі Славія та проспекті Неманіна, де розташована більшість урядових установ. Поліція розгорнула підрозділи навколо урядових будівель, парламенту та сусіднього Піонерського парку, де зібралися прихильники Вучича.

Спочатку мітинг проходив мирно, але увечері розпочалися зіткнення учасників акції протесту з поліцією. У центрі міста уже помітили бронетехніку.

Зіткнення поліції та протестувальників: дивіться відео

Протестувальники вимагають дострокові вибори, аби президент Вучич пішов з посади після 12 років правління.

Його президентський термін закінчується у 2027 році, тоді ж заплановані парламентські вибори.

Протести проти Вучича: дивіться відео

Інституції були узурповані, і існує багато корупції. Вибори – це рішення, але я не думаю, що він (Вучич – 24 Канал) захоче піти мирно,

– сказала одна із мітингувальниць.

Вучича та його союзників звинувачують у зв'язках з організованою злочинністю, насильстві проти суперників та обмеженні свободи ЗМІ.

Сербський президент заперечує усі звинувачення та відмовляється від дострокових виборів. Він вважає, що за протестом стоять "іноземні сили".

Простести у Белграді: дивіться відео

"Країна буде захищена, а бандити постануть перед правосуддям", – сказав він.

До слова, за декілька днів до цього мітингу поліція заарештувала близько десятка антиурядових активістів, звинувативши їх у підриві конституції та тероризмі.

Серби протестують проти уряду: дивіться відео

А самі протести розпочалися ще у грудні 2024 року після того, як 16 людей загинули унаслідок обвалу даху залізничної станції в Нові-Саді. Люди звинувачують у катастрофі корупцію.